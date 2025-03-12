Россия вновь нанесла смертоносный удар по Кривому Рогу

Один человек погиб и по меньшей мере 15 пострадали 12 марта в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу. Девять человек госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что погибшая – женщина 47 лет. Он подчеркнул: удар был нанесен по гражданским объектам. Повреждены инфраструктура, жилые дома, административные здания, учебное заведение, автомобили. Возникшие пожары потушены.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в воздушном пространстве области было сбито 19 беспилотников. "В Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения – работают", - добавил он.