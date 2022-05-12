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NEWSru.co.il :: В мире12 мая 2022 г., 08:06

Украина предлагает обменять бойцов с "Азовстали" на российских военнопленных

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Украина предлагает обменять бойцов с "Азовстали" на российских военнопленных

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила СМИ, что украинские власти предложили России обменять всех защитников "Азовстали" на российских военнопленных.

По словам Верещук, Украина предлагает создать гуманитарный коридор для вывода своих военных из "Азовстали" на подконтрольную Украине территорию. После этого российские военнопленные "по стандартной процедуре" будут переданы России.

Власти России пока не ответили на это предложение.


Напомним, согласно заявлению Верещук, на "Азовстали" находится около тысячи украинских военных. При этом наши источники на заводе сообщают, что Верещук "не владеет объективной информацией" о численности остающегося на "Азовстали" гарнизона. Согласно сообщениям наших источников, на заводе около 600 раненых, из них сотни в тяжелом состоянии.

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