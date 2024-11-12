"Ястребы" в администрации Трампа: Рубио – госсекретарь, Вальц – советник по нацбезопасности

Избранный президент США Дональд Трамп определился с двумя ключевыми должностями своей администрации: госсекретарем станет Марко Рубио, советником по национальной безопасности – Майк Вальц. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает израильский журналист Амит Сегаль, и Рубио, и Вальц ранее выражали поддержку самым жестким действиям Израиля против ХАМАСа, "Хизбаллы" и Ирана. В частности, они поддерживали вариант нанесения ударов по ядерным объектам Ирана.

Марко Рубио 53 года. Он является сенатором от Флориды. Ранее Трамп рассматривал его в качестве возможного кандидата в вице-президенты. Рубио придерживается очень жесткой позиции по отношению к Ирану и Кубе. В то же время он выступал против идеи о выходе США из NATO. Марко Рубио выступал в поддержку Украины, но в то же время говорил о необходимости переговоров между Киевом и Москвой.

Майку Вальцу 50 лет. Он является членом Палаты представителей от Республиканской партии. Ветеран армии США, бывший "зеленый берет". Придерживается крайне жесткой позиции по отношению к Китаю и Ирану. Выступал в поддержку продолжения оказания военной помощи Украине, при этом настаивая на контроле финансирования этой помощи. Резко критиковал администрацию Байдена за поспешный вывод американских сил из Афганистана.