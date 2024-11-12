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Мир

Беспорядки в Амстердаме продолжаются, задержаны еще пять человек

время публикации: 12 ноября 2024 г., 00:02 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 00:02
Беспорядки в Амстердаме продолжаются, задержаны еще пять человек
AP

В понедельник, 11 ноября, несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий в Амстердаме, десятки пропалестинских активистов собрались в центре города. Участники беспорядков взрывали петарды, а также устроили пожар в трамвае.

Полиция Амстердама сообщила журналистам, что в результате пожара никто не пострадал.

Задержаны еще пять человек в возрасте от 18 до 37 лет, жители Амстердами и близлежащих городов.

В ночь на 8 ноября в Амстердаме подверглись нападениям болельщики тель-авивской команды "Маккаби", которая играла с амстердамским "Аяксом". Среди израильтян были пострадавшие. Полиция Амстердама задержала более 60 человек, которые вскоре были освобождены. С пятницы власти города ввели трехдневный запрет на проведение демонстраций.

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