Тропический шторм "Меги" унес жизни десятков филиппинцев

Более 60 жителей Филиппин стали жертвами оползней, вызванных тропическим штормом "Меги", который нанес удар по центральной и южной части островного государства. Предполагается, что число погибших будет расти.

Некоторые деревни оказались погребены под селевыми потоками, другие были смыты в море. Спасателям, которые пытаются помочь выжившим, часто приходится действовать по пояс в илистой воде. В пострадавшей от бедствия зоне находится около 100000 человек. Многие из них нашли укрытие на возвышенностях.

"Меги" - первый серьезный тропический шторм в 2022 году. Ежегодно Филиппины сталкиваются примерно с двумя десятками таких штормов, которые становятся все сильнее. Экологи связывают это с глобальным потеплением.

Напомним, что самый мощный шторм последних лет, "Раи", унес в конце 2021 года около 375 жизней. В зоне бедствия оказалось более полумиллиона человек.