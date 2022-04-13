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NEWSru.co.il :: В мире13 апреля 2022 г., 05:25

Стрельба на станции метро в Нью-Йорке: более 20 пострадавших. Уточненные данные

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Стрельба на станции метро в Нью-Йорке: более 20 пострадавших. Уточненные данные

Во вторник, 12 апреля, около 08:30 утра, на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине темнокожий мужчина привел в действие емкости с газом (возможно, дымовые шашки), а затем сделал 33 выстрела из пистолета Glock по людям, стоявшим на платформе.

Пострадали 23 человека: десять получили пулевые ранения различной степени тяжести, еще 13 получили травмы во время давки или пострадали от дыма, сообщили на пресс-конференции глава детективного отдела полиции Нью-Йорка Джеймс Эссиг и шеф полиции Кишант Сюэл.

По словам свидетелей (камеры наблюдения на месте происшествия не работали) преступник был в желто-зеленом строительном жилете, на голове у него был противогаз.


Преступнику удалось скрыться. Ведется его розыск. За информацию, которая поможет в поимке стрелявшего, объявлена награда в 50 тысяч долларов. По описанию полиции, разыскивается темнокожий мужчина, невысокого роста и плотного телосложения.

На месте преступления полицией найдены пистолет Glock с магазинами повышенной емкости, топор, емкость с горючим и сумка с пиротехникой. Первоначально сообщалось об обнаружении несработавшего взрывного устройства, но видимо речь шла о пиротехнике, а не о бомбе.

Примерно в 8 км от станции 36th Street найден автофургон с номерами Аризоны, на котором, по версии полиции, преступник скрылся с места происшествия. Машина была арендована 62-летним мужчиной (имя не называется) в Филадельфии.

Мотивы стрелка неизвестны. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что пока "преждевременно" говорить о стрельбе в метро как об акте террора. Он назвал случившееся "бессмысленным актом насилия".

Новостная служба медиакорпорации "Кешет" передала, что из консульства в Нью-Йорке получен ответ, согласно которому там нет данных о том, чтобы во время стрельбы на станции метро в Бруклине пострадали граждане Израиля.

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// NEWSru.co.il // В мире // 12 апреля 2022
Стрельба на станции метро в Бруклине: не менее 16 человек ранены

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