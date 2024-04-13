Lufthansa и Austrian Airlines объявили о приостановке полетов в Тегеран

Авиакомпания Austrian Airlines объявила о приостановке полетов из Вены в Тегеран до 18 апреля. В сообщении сказано, что решение принято в связи с "эскалацией в регионе".

Объявление было сделано после того, как министерство иностранных дел Австрии призвало австрийских граждан покинуть Иран.

Ранее немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о приостановке полетов из Вены в Тегеран до 18 апреля. Об этом было заявлено после того, как МИД Германии призвал сограждан покинуть Иран.

Как отмечает Reuters, некоторые страны опубликовали предупреждения об опасности полетов в Иран, Израиль и другие страны ближневосточного региона.