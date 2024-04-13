Lufthansa и Austrian Airlines объявили о приостановке полетов в Тегеран
время публикации: 13 апреля 2024 г., 07:20 | последнее обновление: 13 апреля 2024 г., 07:28
Авиакомпания Austrian Airlines объявила о приостановке полетов из Вены в Тегеран до 18 апреля. В сообщении сказано, что решение принято в связи с "эскалацией в регионе".
Объявление было сделано после того, как министерство иностранных дел Австрии призвало австрийских граждан покинуть Иран.
Ранее немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о приостановке полетов из Вены в Тегеран до 18 апреля. Об этом было заявлено после того, как МИД Германии призвал сограждан покинуть Иран.
Как отмечает Reuters, некоторые страны опубликовали предупреждения об опасности полетов в Иран, Израиль и другие страны ближневосточного региона.
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