Мужчина, ранивший писателя Салмана Рушди, будет обвинен в покушении на убийство
24-летний Хади Матар, совершивший нападение на писателя Салмана Рушди, был доставлен в тюрьму округа Чаутаука (штат Канзас, США). Он арестован за покушение на убийство 2-й степени и нападение 2-й степени. В субботу, 13 августа, ему будет предъявлено обвинение.
Мотивы действий Матара официально пока не названы.
Ранее сотрудник правоохранительных органов сообщил NBC News, что, согласно анализу действий задержанного в социальных сетях, Хади Матар питает симпатию к шиитским экстремистам и "Корпусу стражей исламской революции" Ирана. При этом каких-либо контактов с КСИР у него не было.
Как сообщил литературный агент писателя Эндрю Уайли, Салман Рушди, ставший жертвой нападения, может лишиться глаза. "Новости плохие. Салман, скорее всего, потеряет один глаз; разорваны нервы на руке; в результате удара ножом повреждена печень", – заявил Уайли. По словам агента, процитированным Reuters, Рушди подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Напомним, 12 августа Рушди готовился выступить с лекцией в Институте Шатокуа на западе штата Нью-Йорк, и его уже представляли публике, когда на сцену выскочил мужчина и напал на писателя.
Он несколько раз ударил писателя ножом. Рушди упал. Нападавшего задержали.
Рушди на носилках вынесли из здания и увезли в больницу.
Салман Рушди родился в 1947 году в Индии. В Иране он считается святотатцем. Его роман "Сатанинские стихи" запрещен к печати. В 1989 году тогдашний верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву, призывающую покарать писателя смертью. За убийство Рушди была назначена награда в 3 млн долларов.
Ситуация вокруг Рушди привела к тому, что Великобритания и Иран прервали дипломатические отношения в марте 1989 года, и с тех пор Рушди вынужден жить под охраной полиции. Спустя девять лет отношения между странами были восстановлены, однако Иран заявил, что не будет ни исполнять, ни отменять фетву.
Мужчина, напавший на Салмана Рушди, симпатизирует КСИР и шиитским экстремистам
Писатель Салман Рушди, ставший жертвой нападения, может лишиться глаза
Писатель Салман Рушди, чьей смерти желал Иран, подвергся нападению в США