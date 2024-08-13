Россиян из Курской области будут вывозить в оккупированные районы Украины

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в социальной сети "В контакте", что эвакуируемые из этого региона граждане будут переселяться, в том числе, и в Запорожскую область. Под этим имеются в виду районы, оккупированные российской армией.

Он рассказал, что эвакуируемых будут размещать в санаториях и пансионатах на берегу Азовского моря от города Бердянска до поселка Кирилловка, а запорожские волонтеры прибудут в Курскую область для оказания помощи населению.

Напомним, что, по утверждениям Смирнова, ВСУ захватили в Курской области 28 населенных пунктов, контролируя полосу 12 на 40 километров. Эвакуировано 121000 человек. По данным украинской стороны, ей контролируется около 1000 квадратных километров.