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МИД Украины: "Рейды ВСУ прекратятся, когда Россия согласится на справедливый мир"

время публикации: 13 августа 2024 г., 15:47 | последнее обновление: 13 августа 2024 г., 15:50
МИД Украины: "Рейды ВСУ прекратятся, когда Россия согласится на справедливый мир"
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что целью операции Вооруженных сил Украины в Курской области является не захват российских территорий, а установление контроля над площадями, с которых противник наносит удары. Об этом сообщает "Украина 24".

"ВСУ – это цивилизованная европейская военная сила, которая полностью придерживается законов и обычаев ведения войны, международного гуманитарного права. Целью ВСУ являются только военные объекты и военный контингент. Цель этой операции – сохранение жизней наших людей, защита территории Украины от российских ударов", – заявил он.

"Чем быстрее Россия согласится на восстановление справедливого мира, тем быстрее прекратятся рейды Сил обороны на территорию России. А пока Путин эту войну продолжает, он будет получать от Украины такие ответы, в которых Украина нуждается. И это абсолютно легитимные действия Украины, в частности, в рамках реализации права на самозащиту согласно Уставу ООН", – добавил чиновник.

Напомним, что 12 августа президент Украины Владимир Зеленский, комментируя перенос военных действий на территорию России, заявил, что справедливо уничтожать врага там, откуда он наносит удары.

"24 года назад была катастрофа "Курска" – символическое начало правления российского диктатора. Сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны. Так всегда бывает с теми, кто презирает людей и любые правила. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой", – заявил украинский лидер.

Мир
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