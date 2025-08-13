Генштаб ВСУ: перехвачены 32 из 49 БПЛА и две ракеты. Минобороны РФ: сбиты 49 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 13 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М/КН-23" и 49 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО сбили обе ракеты и перехватили/подавили 32 БПЛА, запущенных российскими военными.

Украинская сторона заявляет, что зафиксированы попадания 17 БПЛА в 15 локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 12 августа, ночью и утром 13 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 49 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Воронежской областей и над территорией Краснодарского края, над акваторией Азовского моря и над Крымом. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Украинские БПЛА нанесли удар по нефтебазе в Унече, части инфраструктуры нефтепровода "Дружба". Помимо этого, фиксировались атаки в районах нефтеперерабатывающих заводов в Волгограде и Славянске-на-Кубани, однако данных о повреждениях пока нет, отмечает Игаль Левин.