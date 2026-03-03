x
Экономика
Amazon подтвердила "значительный ущерб" трем дата-центрам в ОАЭ и Бахрейне

Инфраструктура
Интернет
время публикации: 03 марта 2026 г., 07:36 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 07:36
AP Photo/Mark Lennihan

Корпорация Amazon подтвердила, что иранские атаки причинили значительный ущерб трем дата-центрам компании в Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне.

Ранее компания сообщала о пожаре в дата-центре в ОАЭ в результате попадания "неопознанного объекта".

Согласно новому сообщению, "в ОАЭ два объекта компании получили прямые попадания, а в Бахрейне атака беспилотника вблизи одного из объектов привела к физическим повреждениям инфраструктуры".

В компании уведомляют, что удары вызвали структурные повреждения, нарушили электроснабжение дата-центров и потребовали проведения работ по тушению пожара, что привело к дополнительному ущербу от воды.

