Amazon подтвердила "значительный ущерб" трем дата-центрам в ОАЭ и Бахрейне

Корпорация Amazon подтвердила, что иранские атаки причинили значительный ущерб трем дата-центрам компании в Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне.

Ранее компания сообщала о пожаре в дата-центре в ОАЭ в результате попадания "неопознанного объекта".

Согласно новому сообщению, "в ОАЭ два объекта компании получили прямые попадания, а в Бахрейне атака беспилотника вблизи одного из объектов привела к физическим повреждениям инфраструктуры".

В компании уведомляют, что удары вызвали структурные повреждения, нарушили электроснабжение дата-центров и потребовали проведения работ по тушению пожара, что привело к дополнительному ущербу от воды.