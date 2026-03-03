Глава МИД Ирана: США вступили в войну "от имени Израиля"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США участвуют в войне против Исламской республики "от имени Израиля", передает саудовский телеканал "Аль-Хадат".

"США вступили в войну от имени Израиля", – заявил иранский министр. По его утверждению, до начала конфликта "никакой "иранской угрозы" не существовало", а Тегеран "не делал никаких заявлений с угрозами в адрес Соединенных Штатов".

Аракчи также подчеркнул, что Иран считает действия Вашингтона "неспровоцированными" и возлагает ответственность за эскалацию на США и Израиль.