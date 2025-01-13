При тушении пожаров в Калифорнии канадский самолет был поврежден беспилотником

Самолет канадской пожарной службы Bombardier CL-415 Super Scooper, принимавший участие в тушении лесных пожаров в Калифорнии, в районе Палисейдс, получил повреждение крыла в результате столкновения с беспилотником. В результате самолет Quebec 1 (бортовые номера 245 и C-GQBG) выведен из эксплуатации, требуется серьезный ремонт.

Из-за инцидента была приостановлена работа противопожарной авиации.

По данному факту ФБР США проводит расследование с целью найти оператора беспилотника, причастного к этому происшествию. По всей видимости, речь идет о фотографе, который запускал беспилотник с камерой, чтобы сделать эффектные кадры лесных пожаров.

Кроме того, этот инцидент расследуется Федеральным управлением гражданской авиации США.

Виновнику этого происшествия грозят штраф в размере 75 тысяч долларов и лишения свободы сроком до 12 месяцев, отмечают американские СМИ.

Отметим, что Канада продолжает оказывать помощь США в тушении пожаров в Калифорнии. Министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Канады Харджит Саджан объявил, что по просьбе США в район Лос-Анджелеса будут направлены 60 пожарных из канадских провинций Альберта и Британская Колумбия.