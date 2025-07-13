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Жизель Пелико, символ борьбы против сексуализированного насилия, удостоена ордена Почетного легиона

Франция
Сексуальное насилие
время публикации: 13 июля 2025 г., 22:10 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 22:17
Жизель Пелико, символ борьбы против сексуализированного насилия, удостоена ордена Почетного легиона
AP Photo/Marine Lesprit

Жизель Пелико, проявившая мужество и достоинство, отказавшись от анонимности при даче показаний против своего бывшего мужа и его сообщников по делу о многолетних групповых изнасилованиях, удостоена высшей награды Франции – ордена Почетного легиона. Указ приурочен к отмечаемому 14 июля национальному празднику – Дню взятия Бастилии.

Напомним, что в декабре 2024 года суд французского города Авиньон признал виновным по всем статьям обвинения 71-летнего Доминика Пелико, главного фигуранта дела об организации групповых изнасилований своей супруги Жизель. Судьи приговорили его к 20 годам лишения свободы – как и просила прокуратура.

В общей сложности перед судом предстали 50 человек, которые, согласно материалам дела, были соучастниками преступлений, совершавшихся в течение нескольких лет. Подсудимым было от 26 до 74 лет, среди них пожарный, журналист, предприниматель, электрик. Все они были признаны виновными и приговорены к срокам заключения от трех до 13 лет.

Жизель тогда сообщила, что не жалеет о своем решении сделать судебное разбирательство публичным. "Для меня это стало нелегким испытанием, и я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня во время процесса. Я вела эту борьбу ради своих внуков, ради других женщин, испытавших сексуализированное насилие. Это наша общая борьба", – сказала она.

На заявления, что приговор оказался мягким, Пелико выразила уважение суду и вынесенному им вердикту. "Все мои помыслы с жертвами, которые остались никому не известными, чьи истории никто не узнал. Я верю, что мы сможем построить будущее, в котором мужчины и женщины будут жить в гармонии", – заявила она.

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