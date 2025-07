В аэропорту Лондона при взлете разбился административный самолет

В лондонском аэропорту "Саутенд" при взлете разбился небольшой бизнес-джет. Над местом падения самолета поднимается густой черный дым.

По данным Flightradar, местом назначения самолета Beechcraft B200 Super King Air был город Лелистад в Нидерландах.

На месте происшествия работают спасательные службы.

На данный момент нет информации о количестве пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета.

BREAKING: Business jet crashes at London Southend Airport, no word on casualties https://t.co/bWgUMnFAhr