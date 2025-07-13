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Мир

В аэропорту Лондона при взлете разбился административный самолет

Авиакатастрофа
время публикации: 13 июля 2025 г., 19:41 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 19:48
В аэропорту Лондона при взлете разбился административный самолет
соцести

В лондонском аэропорту "Саутенд" при взлете разбился небольшой бизнес-джет. Над местом падения самолета поднимается густой черный дым.

По данным Flightradar, местом назначения самолета Beechcraft B200 Super King Air был город Лелистад в Нидерландах.

На месте происшествия работают спасательные службы.

На данный момент нет информации о количестве пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета.

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