В аэропорту Лондона при взлете разбился административный самолет
время публикации: 13 июля 2025 г., 19:41 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 19:48
В лондонском аэропорту "Саутенд" при взлете разбился небольшой бизнес-джет. Над местом падения самолета поднимается густой черный дым.
По данным Flightradar, местом назначения самолета Beechcraft B200 Super King Air был город Лелистад в Нидерландах.
На месте происшествия работают спасательные службы.
На данный момент нет информации о количестве пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета.
BREAKING: Business jet crashes at London Southend Airport, no word on casualties https://t.co/bWgUMnFAhr— BNO News (@BNONews) July 13, 2025
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