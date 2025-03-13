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Мир

В Пакистане освобождены заложники, захваченные террористами-белуджами

Заложники
Пакистан
время публикации: 13 марта 2025 г., 09:51 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 09:55
В Пакистане освобождены заложники, захваченные террористами-белуджами
AP Photo/Arshad Butt

Силы безопасности Пакистана провели операцию по освобождению заложников, находившихся в поезде, захваченном сепаратистами-белуджами. Сообщается об освобождении 300 заложников. 33 террориста уничтожены.

Официальные представители властей сообщают, что в ходе операции погибли четверо военнослужащих. По их утверждениям, сепаратисты убили 33 заложников. Существуют подозрения, что части боевиков удалось сбежать с заложниками, проводится прочесывание местности.

По данным властей, в операции по захвату поезда участвовали порядка 70 боевиков "Армии освобождения Белуджистана". Многие из них носили пояса смертников. Они также смешались с пассажирами, чтобы осложнить операцию по освобождению.

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