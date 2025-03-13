Помощник Путина назвал предложение о временном прекращении огня в Украине "поспешным"

Помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков назвал предложение о временном прекращении огня в Украине "поспешными действиями".

"Это какие-то поспешные действия, которые на пользу долгосрочного регулирования не идут... попытка предоставить передышку украинским военным", – заявил он. "Это далеко от такого прочного урегулирования, о котором мы постоянно говорим, которое бы учитывало наши законные интересы", – добавил Ушаков.

"30-дневное временное перемирие. Ну а что оно дает? Нам оно ничего не дает. Оно дает только возможность украинцам перегруппироваться, набрать силы и в дальнейшем продолжать то же самое", – сказал Ушаков российским журналистам.

В интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК) Юрий Ушаков заявил: "Мы считаем, что наша цель – это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши известные озабоченности. Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации", – сказал он.

Ушаков также сообщил, что в ходе разговора с советником по нацбезопасности США Майклом Уолтцем изложил позицию РФ. "Я, естественно, прокомментировал достигнутые договоренности о временном перемирии, изложил нашу позицию по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего", – сказал Ушаков.

"Документ, мне кажется, имеет поспешный характер... Надо будет поработать, подумать и учитывать и нашу позицию тоже. Там изложен только украинский подход", – сообщил журналистам Ушаков, комментируя предложение о перемирии на Украине.

Кроме того, Ушаков подтвердил прибытие в РФ Стива Виткоффа. "Он будет встречаться с российскими представителями очень высокого ранга", – сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.