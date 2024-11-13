Дело о выплате Трампом денег порнозвезде приостановлено в связи с его избранием президентом

Судья Манхэттенского суда Хуан Мерчан принял решение о приостановке дела о фальсификации Дональдом Трампом деловой документации. Разбирательство связано с выплатой Трампом "денег за молчание" порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Как сообщает телеканал Fox News, инициатива приостановить разбирательство исходит от прокуратуры, которой требуется время, чтобы определиться с вопросом, имеет ли Трамп право на президентский иммунитет в связи с избранием его президентом США.

Отметим, что несколько месяцев назад, после того, как присяжные признали Трампа виновным по всем эпизодам преступления, Мерчан принял решение отложить вынесение приговора на конец ноября, чтобы избежать обвинений о вмешательстве в выборы.

Согласно публикациям СМИ, руководство министерства юстиции и канцелярия специального советника Джека Смита проводят активные консультации о приостановке федеральных расследований, ведущихся против Трампа.

Министерство юстиции воздерживается от ведения расследований в отношении действующего президента. Смит был назначен главой министерства Мерриком Гарландом в 2022 году специально для координации следственных мероприятий в отношении Трампа.

В 2023 году республиканскому политику были предъявлены обвинения по двум отдельным делам. Первое касалось неподобающего обращения с секретными документами, а второе – попытки сорвать передачу власти Джозефу Байдену 6 января 2021 года.