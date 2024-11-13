Шахназаров отчитался о помощи армии в войне с Украиной: "Мосфильм" передал 36 танков

Глава российского киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, в частности, отчитался о том, как концерн помог российской армии в войне с Украиной.

По его словам, в 2023 году "Мосфильм" передал вооруженным силам РФ 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП, использовавшихся, по всей видимости, для съемок художественных фильмов и сериалов, а также восемь тягачей для перевозки бронетехники.

"Я узнал, что есть потребность, связался с министерством обороны – забрали эти машины", – заявил Карен Шахназаров, отметив, что танки, бронетранспортеры и тягачи хранились на военно-технической базе "Мосфильма".

Он сообщил также, что в 2024 году киноконцерн передал на нужды войны с Украиной 6 миллионов рублей (чуть больше 61 тысячи долларов).

Владимир Путин стремился убедиться, что "Мосфильм" – крупнейшая студия Европы и мира, и Шахназаров уверил его, что "в мире мы не уступаем Warner, Universal. Другое дело, что таких студий пять в Голливуде, а у нас одна". "Извините, пожалуйста, в Европе точно самая крупная?" – настаивал Путин. "В Европе – самая крупная, – ответил Шахназаров. – И сегодня, я думаю, самая оснащенная".

"Гордимся "Мосфильмом", – резюмировал Путин.