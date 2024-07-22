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Республиканцы призывают Байдена подать в отставку немедленно, это сделает Харрис президентом

время публикации: 22 июля 2024 г., 12:06 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 12:08
Республиканцы призывают Байдена подать в отставку немедленно, это сделает Харрис президентом
AP Photo/Susan Walsh

После того, как президент США Джо Байден заявил об отказе от участия в выборах 2024 года, представители руководства Республиканской партии призвали его уйти в отставку прямо сейчас. Отметим, что в этом случае президентом становится Камала Харрис.

"Если здоровье не позволяет Байдену участвовать в выборах, то он недостаточно здоров, чтобы выполнять президентские обязанности. Он должен подать в отставку немедленно. Нельзя дожидаться 5 ноября", – заявил самый влиятельный республиканец в политической системе США, спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Кандидат в вице-президенты от республиканской партии Джей-Ди Вэнс выразил уверенность, что отказ Байдена от борьбы за переизбрание подтверждает правоту Дональда Трампа, заявлявшего, что Байден неспособен выполнять свои обязанности.

"Работа президента США – самая тяжелая в мире. Я не уверен, что Джо Байден способен исполнять обязанности Верховного главнокомандующего", – сказал республиканский сенатор из Монтаны Стив Дэйнс.

Сенатор из Оклахомы Маркуэйн Маллин призвал задействовать для отстранения Байдена 25-ю поправку к конституции США, которая устанавливает процедуру отстранения президента от власти вследствие признания его недееспособным.

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