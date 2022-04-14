Минобороны РФ заявляет, что "очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован"

Министерство обороны РФ заявило: "Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены". (Цитируется по сообщению РИА Новости).

"Крейсер "Москва" сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота", – говорится в сообщении.

Агентство ТАСС передает, что ракетный крейсер Черноморского флота "Москва" получил серьезные повреждения в результате детонации боеприпаса, произошедшей вследствие пожара.

В ночь на 14 апреля министерство обороны РФ сообщило, что на ракетном крейсере "Москва", который является флагманом Черноморского флота и находился около побережья Крыма, "в результате пожара сдетонировал боезапас", передавало агентство РИА Новости.

Утверждалось, что экипаж полностью эвакуирован. Сведений о погибших или раненых из российских источников не поступало.

Отметим, что еще поздно вечером 13 апреля украинское агентство УНIАН сообщило, что ракетный крейсер "Москва" российского Черноморского флота поражен украинскими ракетами "Нептун". О поражении российского крейсера написал в Facebook журналист Серж Марко, и его сведения уже подтвердили в Одесской облгосадминистрации. Глава Одесской ОГА Максим Марченко подтвердил попадание по российскому крейсеру. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину также сообщил, что крейсер "Москва" сильно горит: "С флагманом морского флота крейсером "Москва" произошла какая-то неожиданность. Сильно горит... Там 510 человек экипажа, не можем понять, что произошло – два матроса покурило не в том месте, нарушили ли в очередной раз какие-то меры безопасности, не везет".

Генштаб вооруженных сил Украины эти сообщения пока не комментирует. О пожаре и взрывах на борту крейсера "Москва" в официальных отчетах минобороны РФ упомянуто не было.

По версии издания The Maritime Executive, переговоры, во время которых украинские пограничники на острове Змеиный произнесли фразу "русский военный корабль, иди на...", проходили, когда к острову 24 февраля 2022 года подошли ракетный крейсер "Москва" и патрульный корабль "Василий Быков".