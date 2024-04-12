Наводнение в Оренбурге: проводится массовая эвакуация

В пятницу, 12 апреля, мэр Оренбурга Сергей Салмин объявил, что в городе из-за опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация жителей.

В его Telegram-канале сообщается: "В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация! Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние десять часов уровень воды в Урале поднялся на 40 сантиметров и сейчас составляет 1143... Немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время".

"Она утонула": наводнение в Оренбургской области. Фоторепортаж

Уровень воды в реке Урал после прорыва защитной дамбы резко вырос. Были затоплены многие районы Оренбурга и Орска. В Оренбургской области РФ был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

При этом в последние дни со стороны многих чиновников звучали заявления о том, что ситуация постепенно стабилизируется. Судя по обращению мэра Оренбурга, это не так.

Региональные и федеральные чиновники изобретают версии по поводу причин происшедшего, стремясь снять с себя ответственность.