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Мир

Трамп пригрозил Ирану ударами по ядерным объектам

Дональд Трамп
Иран
США
время публикации: 14 апреля 2025 г., 20:12 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 20:21
Трамп пригрозил Ирану ударами по его ядерным объектам
AP Photo/Vahid Salemi

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ход переговоров с Ираном, заявив, что "США готовы действовать жестко" в случае, если Тегеран не откажется от ядерного оружия. Об этом он сказал журналистам перед встречей с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

"Все очень просто. У них не может быть ядерного оружия. И они должны действовать быстро на переговорах, потому что они близки к тому, чтобы получить ядерное оружие, но его у них не будет", – заявил Трамп и добавил: "Если нам придется предпринять очень жесткие шаги, мы это сделаем".

На вопрос журналистов, подразумевает ли это, что США готовы нанести удары по ядерным объектам Ирана, он ответил: "Конечно".

Трамп высказал опасение, что Иран пытается тянуть время: "Я думаю, они нас обманывают, потому что привыкли иметь дело с глупцами в нашей стране".

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