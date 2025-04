Президент Трамп открыл во Флориде памятник самому себе

Президент США Дональд Трамп открыл памятник самому себе в расположенном во Флориде Trump International Golf Club. Статуя была подарена предпринимателем Энтони Константино, который и рассказал о церемонии в социальной сети ReutersX.

"Генеральный директор компании Sticker Mule и бывший кандидат в конгресс от штата Нью-Йорк Энтони Константино сделал президенту Дональду Трампу подарок, который теперь будет постоянно находиться в его международном гольф-клубе", – говорится в сообщении.

Статуя изображает президента таким, каким он был запечатлен после покушения в Пенсильвании в июле 2024 года – с поднятым вверх кулаком. Монумент получил название The Defiance Monument, что можно перевести как "Момент непокорности" или "Бросающий вызов". Статуя высотой 2,1 метра находится на невысоком постаменте, на котором указано имя дарителя.

Константино, который является членом гольф-клуба Трампа, отмечает, что статуя установлена на видном месте. Он также добавил: президент находился в прекрасном расположении духа и много шутил.

CONSTANTINO PRESENTS MONUMENT TO PRESIDENT TRUMP

WEST PALM BEACH, FL, April 12, 2025 – Sticker Mule CEO and former NY-21 Congressional candidate Anthony Constantino gave President Donald Trump a gift that will now be a permanent fixture at his Trump International Golf Club.… pic.twitter.com/9t8v3DMktd