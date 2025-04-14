Трамп возложил ответственность за войну в Украине на Зеленского и "жулика Байдена"

Президент США Дональд Трамп в очередной раз повторил, что он вынужден "усердно работать" над тем, чтобы положить конец войне, которая произошла по вине Зеленского и "жулика Байдена".

"Война между Россией и Украиной – это война Байдена, не моя. Я только что пришел, и за четыре года моего срока у меня не было никаких проблем с тем, чтобы не допустить ее. Президент Путин и все остальные уважали вашего президента!", – написал американский президент в своей соцсети Truth Social.

Трамп, зажав Сaps Lock, написал прописными буквами: "Я не имею никакого отношения к этой войне, но усердно работаю над тем, чтобы остановить смерть и разрушения".

Он также добавил: "Если бы выборы 2020 года не были СФАЛЬСИФИЦИРОВАНЫ, а они были сфальсифицированы различными способами, эта война никогда бы не произошла. Президент Зеленский и жулик Джо Байден проделали ужасную работу, позволив этой трагедии начаться. Было множество способов не допустить этого. Но теперь все уже произошло. Теперь мы должны ее остановить и быстро. Как же это грустно".

То, что ответственность за войну лежит на Зеленском, Трамп повторил, выступая перед журналистами в Овальном кабинете. "Ни одна страна не начинает войну со страной, которая в разы больше нее, чтобы потом клянчить у других ракеты", – заявил он.

Ранее, 14 апреля, беседуя с журналистами на борту Air Force One, Трамп заявил, что Россия допустила "ошибку". На просьбу пояснить, он заявил: "Они совершили ошибку. Я считаю, что это было – слушайте, спросите их". А потом добавил: "Запомните: это война Байдена. Я просто пытаюсь ее остановить, чтобы мы могли спасти много жизней".