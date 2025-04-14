Глава МИД Ирана отправится в Москву обсудить "ядерные переговоры" с США

Министр иностранных дел Исламской республики Иран Аббас Арагчи направится в ближайшие дни в Москву, чтобы обсудить, в том числе, ход переговоров с США об иранских ядерных разработках. Об этом сообщил МИД Ирана.

"В конце недели министр посетит Москву. Визит был запланирован заранее, но он даст возможность обсудить развитие ситуации на переговорах в Мускате", – заявил пресс-секретарь иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

Издание Axios со ссылкой на два информированных источника пишет, что второй раунд "ядерных переговоров" между США и Ираном состоится в Риме в субботу, 19 апреля. Смена места проведения была предложена американской стороной. "На этот раз переговоры могут проходить с участием иранских и американских официальных лиц, сидящих в одной комнате", – говорится в статье.

Автор публикации Барак Равид отмечает, что администрация Трампа была удовлетворена первым раундом переговоров в Омане, "который прошел по плану и достиг своей цели по изменению формата с непрямого – через посредников – на прямой, когда официальные лица общаются напрямую".

Отметим: на Западе опасаются, что за помощь, оказываемую Ираном в войне против Украины, Россия расплачивается ядерными и ракетными технологиями, что позволит режиму аятолл стать обладателем ядерного оружия и эффективных средств его доставки.