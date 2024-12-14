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Мир

Украина атаковала ударными беспилотниками нефтебазу в Орловской области

Россия
Украина
Война в России
время публикации: 14 декабря 2024 г., 08:36 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 08:45
Украина атаковала ударными беспилотниками нефтебазу в Орловской области
AP/МЧС России

В ночь на субботу, 14 декабря, Украина нанесла ответные удары по объектам топливной инфраструктуры в РФ. В Орловской области в результате атаки украинских дронов загорелась нефтебаза.

Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что 11 ударных беспилотников были сбиты, и в результате атаки произошло возгорание топлива на нефтебазы. К утру пожар на ""на повреждённом объекте топливной инфраструктуры" локализовали, сообщает Радио "Свобода", жертв и пострадавших нет.

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на субботу российские ПВО перехватили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов. "По двенадцать БПЛА уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, семь БПЛА сбито над территорией Брянской области, пять – над территорией Орловской области и один – над акваторией Азовского моря", – сказано в официальном сообщении минобороны РФ.

Днем ранее армия РФ нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины: были атакованы цели в Киеве, Одессе, Кременчуге, Ивано-Франковске, а также в Харьковской и Хмельницкой областях. НЭК "Укрэнерго" из-за ракетной атаки РФ распорядилась отключать три из шести очередей потребителей, на которые они поделены, сообщил генеральный директор электропоставщика YASNO Сергей Коваленко.

Также в Одессе был нанесен удар по порту.

Мир
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