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Мир

Взрыв на ярмарке в Таиланде, есть убитые и раненые

Террористы
Таиланд
время публикации: 14 декабря 2024 г., 07:30 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 07:37
Взрыв на ярмарке в Таиланде, есть убитые и раненые (иллюстрация)
AP Photo/Somphop Suphanaranond

На благотворительной ярмарке Красного Креста в провинции Так, на северо-западе Таиланда, вечером 13 декабря прогремел взрыв – погибли не менее четырех человек, более 40 получили ранения, сообщает издание Thairath.

Полицейские задержали двух подозреваемых каренов в возрасте 16 и 17 лет, которые могли привести в действие взрывное устройство.

Таиландская провинция Так находится вдали от популярных туристических маршрутов и граничит с мьянманским штатом Карен, охваченным гражданским конфликтом, где местная вооруженная этническая группировка каренов противостоит правительственным силам, напоминает ТАСС.

Мир
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