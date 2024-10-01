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Школьный автобус разбился возле Бангкока, заживо сгорели 20 детей и трое учителей

время публикации: 01 октября 2024 г., 17:04 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 17:04
Школьный автобус разбился возле Бангкока, заживо сгорели 20 детей и трое учителей
National Transportation Safety Board via AP

Школьный автобус, возвращавшийся детей из поездки на север Таиланда домой в Бангкок, разбился и загорелся недалеко от столицы. Из сгоревшего автобуса были извлечены останки 20 детей и трех педагогов.

По предварительным данным, причиной аварии стало лопнувшее колесо: из-за взрыва колеса на полной скорости автобус потерял управление и врезался в опоры эстакады. Точную причину пожара пока не установили, но министр транспорта Таиланда Сурияхе Хуангрунгруангкит сообщил, что автобус работал на сжиженном газе.

После того, как автобус врезался в бетонную опору эстакады, он загорелся, и многие находившиеся в нем люди попросту не смогли выбраться. 19 школьников и трое учителей выжили, многие из них находятся в больницах с различными травмами. Но 20 детей и еще трое педагогов были извлечены из автобуса уже после того, как пожар удалось потушить.

Из 23 найденных тел 11 – мужского пола, семь – женского, и еще пять тел настолько обожжены, что опознать их можно будет только после проведения экспертизы. По словам представителя пожарной охраны, огонь разгорелся в передней части автобуса, и большинство погибших были найдены в задней части автобуса: пассажиры пытались как-то спастись. Точный возраст погибших пока неизвестен, школу посещают дети от трех до 15 лет.

Водитель скрылся с места аварии. Власти уверяют, что найдут его.

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