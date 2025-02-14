Обмен между Россией и США состоялся. Александр Винник вернулся в Москву

Россиянин Александр Винник прибыл в Россию, сообщает "Интерфакс". "В Москве приземлился самолет из Стамбула, на борту которого пассажир Александр Винник", – сказал собеседник агентства.

Ранее защита россиянина Александра Винника, которого США обменяли на заключенного в РФ Марка Фогеля, сообщила, что он направляется из Турции в Россию.

О том, что Винник вернется в РФ в обмен на освобожденного экс-сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, заявляла представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Александру Виннику 45 лет, является специалистом по криптовалютам. Он был обвинен во взломе электронной почты тысяч пользователей и вымогательстве у них денег, в том числе из Франции. В США ему было предъявлено обвинение в отмывании денежных средств в размере от 4 миллиардов до 9 миллиардов долларов через криптобиржу BTC-Е и распространении вредоносных программ с целью вымогательства. В июле 2017 года он был задержан греческой полицией по обвинению в отмывании денег через биткоин-транзакции. Затем его экстрадировали во Францию, а потом – в США (в августе 2022 года). В мае 2024 года Александр Винник признал свою вину в рамках сделки с прокуратурой.