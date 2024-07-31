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РИА Новости: из Федерального бюро тюрем США исчезли имена некоторых осужденных россиян

время публикации: 31 июля 2024 г., 16:54 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 17:11
РИА Новости: из Федерального бюро тюрем США исчезли имена некоторых осужденных россиян
Wikipedia.org. Фото: AgnosticPreachersKid

Данные о некоторых из отбывающих тюремное наказание в США гражданах РФ исчезли из базы данных Федерального бюро тюрем США на фоне слухов о вероятно готовящемся обмене заключенными, отмечает РИА Новости.

Ранее предположение о том, что Россия и страны Запада "близки" к проведению масштабного обмена заключенными высказывали Reuters, DW и другие западные СМИ. Официальных заявлений по этому поводу ни со стороны Москвы, ни со стороны Вашингтона пока не было.

По состоянию на 31 июля поиск данных в электронной базе Федерального бюро тюрем США о россиянах Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, которых ранее осудили в США, не принес результатов, отмечает РИА Новости.

В последние дни из мест своего содержания в колониях и тюрьмах в РФ убыли несколько активистов российской оппозиции, включая политиков Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу, бывших глав штаба Алексея Навального в Уфе и Томске Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву, правозащитника Олега Орлова и художницу Сашу Скочиленко.

Мир
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