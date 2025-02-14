Зеленский: "Я не планирую встречаться с россиянами. Встречусь только с Путиным"

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил, что готов встретиться с Владимиром Путиным после подготовки с Дональдом Трампом общего плана по окончанию войны.

"Я не буду встречаться с россиянами. Я не знаю, понравится им это или нет… Я буду встречаться только с Путиным. Только после того, как мы подготовим общий план с Трампом. И чтобы Путин закончил войну. Только в этом случае я буду встречаться. Не будет никаких других платформ с компромиссами", – цитирует президента Зеленского агентство "Интерфакс-Украина".

Зеленский также прокомментировал слова Трампа, передавшего ему, что Путин намерен остановить войну: "Путин – лжец".