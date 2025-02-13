x
13 февраля 2025
|
последняя новость: 14:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 февраля 2025
|
13 февраля 2025
|
последняя новость: 14:13
13 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

CNN: Трамп отказался от поддержки Украины, Путин ждал этого три года

Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 13 февраля 2025 г., 13:58 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 14:03
CNN: Трамп отказался от поддержки Украины, Путин ждал этого три года
AP Photo/Mindaugas Kulbis

Телеканал CNN отмечает, что с начала войны в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский стал тотемной фигурой, сравнимой с Уинстоном Черчиллем. Он был символом единой позиции Запада против российской автократии, противостояния попыткам России расколоть и подкупить Европу.

Были времена, когда западные лидеры соперничали за право приехать в Киев. Сейчас вступивший в обязанности президента США Дональд Трамп, прежде чем позвонить Зеленскому, звонит Путину – человеку, в отношении которого Международный суд выдал ордер на арест за совершенные в Украине преступления.

"Мы не знаем, о чем говорили Путин и Трамп, но мы знаем, что Кремль ждал этого три года, мечтая, что российские потери вызовут раскол в западном единстве, что американский союзник скажет европейским странам NATO: теперь они сами по себе", – пишет автор статьи Ник Пэтон Уолш.

О ходе переговоров Зеленский был проинформирован задним числом. В тот же день министр обороны США Питер Хэгсет заявил: Украина не станет членом NATO, ей нужно быть готовым к территориальным уступкам России, США не будут привлечены к поддержанию мира – на последнем украинский президент особенно настаивал.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 февраля 2025

NATO против Трампа: "Переговоры еще не начались, а он уже идет на уступки Путину"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 февраля 2025

Министр обороны США призвал Украину к территориальным уступкам России
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 февраля 2025

После разговора с Путиным Трамп объявил о начале переговоров по прекращению войны в Украине