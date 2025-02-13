CNN: Трамп отказался от поддержки Украины, Путин ждал этого три года

Телеканал CNN отмечает, что с начала войны в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский стал тотемной фигурой, сравнимой с Уинстоном Черчиллем. Он был символом единой позиции Запада против российской автократии, противостояния попыткам России расколоть и подкупить Европу.

Были времена, когда западные лидеры соперничали за право приехать в Киев. Сейчас вступивший в обязанности президента США Дональд Трамп, прежде чем позвонить Зеленскому, звонит Путину – человеку, в отношении которого Международный суд выдал ордер на арест за совершенные в Украине преступления.

"Мы не знаем, о чем говорили Путин и Трамп, но мы знаем, что Кремль ждал этого три года, мечтая, что российские потери вызовут раскол в западном единстве, что американский союзник скажет европейским странам NATO: теперь они сами по себе", – пишет автор статьи Ник Пэтон Уолш.

О ходе переговоров Зеленский был проинформирован задним числом. В тот же день министр обороны США Питер Хэгсет заявил: Украина не станет членом NATO, ей нужно быть готовым к территориальным уступкам России, США не будут привлечены к поддержанию мира – на последнем украинский президент особенно настаивал.