Источники: на северо-западе Афганистана происходят столкновения между талибами-узбеками и талибами-пуштунами

После ареста полицией движения "Талибан" командира узбекских отрядов талибов Махдума Алама начались вооруженные столкновения между отрядами талибов в районе Тагаб-и-Андхой (провинция Фарьяб, северо-запад Афганистана). Арест был осуществлен по приказу заместителя министра обороны "Талибана" муллы Фазеля, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на антиталибовский Фронт национального сопротивления (ФНС). Причины ареста не называются.

Как сообщают местные источники, несколько тысяч человек, сторонников Алама, вышли на митинг в знак протеста в связи с арестом своего лидера, в городе Маймана были закрыты магазины и введено военное положение. В сторону Майманы выдвинулись подразделения "Талибана" для подавления узбекского протеста. Но узбеки встретили подразделения талибов-пуштунов вооруженным сопротивлением, захватив восемь бронированных автомобилей Humvee. Среди боевиков есть убитые и раненые.

К вечеру четверга город Маймана был под полным контролем талибов-узбеков, пуштунские силы покинули этот район, понеся потери, сообщает ФНС.

В пятницу начальник генштаба вооруженных сил "Талибана" Фасихуддин Фитрат объявил, что против бунтовщиков будут применены более значительные силы. Он призвал руководство талибов-узбеков к переговорам.

Центральное руководство "Талибана" заявляет, что никаких боев не было, ситуация под контролем.