Иерусалим:
6 - 9°
Тель-Авив:
12 - 16°
Эйлат:
13 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире14 января 2022 г., 10:17

Источники: на северо-западе Афганистана происходят столкновения между талибами-узбеками и талибами-пуштунами

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
На северо-западе Афганистана происходят столкновения между талибами-узбеками и талибами-пуштунами

После ареста полицией движения "Талибан" командира узбекских отрядов талибов Махдума Алама начались вооруженные столкновения между отрядами талибов в районе Тагаб-и-Андхой (провинция Фарьяб, северо-запад Афганистана). Арест был осуществлен по приказу заместителя министра обороны "Талибана" муллы Фазеля, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на антиталибовский Фронт национального сопротивления (ФНС). Причины ареста не называются.

Как сообщают местные источники, несколько тысяч человек, сторонников Алама, вышли на митинг в знак протеста в связи с арестом своего лидера, в городе Маймана были закрыты магазины и введено военное положение. В сторону Майманы выдвинулись подразделения "Талибана" для подавления узбекского протеста. Но узбеки встретили подразделения талибов-пуштунов вооруженным сопротивлением, захватив восемь бронированных автомобилей Humvee. Среди боевиков есть убитые и раненые.


К вечеру четверга город Маймана был под полным контролем талибов-узбеков, пуштунские силы покинули этот район, понеся потери, сообщает ФНС.

В пятницу начальник генштаба вооруженных сил "Талибана" Фасихуддин Фитрат объявил, что против бунтовщиков будут применены более значительные силы. Он призвал руководство талибов-узбеков к переговорам.

Центральное руководство "Талибана" заявляет, что никаких боев не было, ситуация под контролем.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 января 2022
Иран отказался признавать правительство талибов
// NEWSru.co.il // В мире // 10 января 2022
В результате взрыва около школы в Афганистане погибли девять детей
// NEWSru.co.il // В мире // 09 января 2022
Пропавшего ребенка вернули в семью через пять месяцев после хаоса в аэропорту Кабула
// NEWSru.co.il // В мире // 05 января 2022
Талибы приказали рубить головы манекенам в магазинах

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:17 Источники: на северо-западе Афганистана происходят столкновения между талибами-узбеками и талибами-пуштунами
09:42 Просьба убийцы Роберта Кеннеди о помиловании снова отклонена
09:30 С территории КНДР вновь осуществлен запуск баллистической ракеты
07:51 Хакеры атаковали сайты правительства Украины: "Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее"
06:49 К Земле приближается потенциально опасный астероид, диаметр которого около 1 км
05:41 Продолжается вывод сил ОДКБ из Казахстана
22:00 Власти Португалии расследуют предоставление гражданства Роману Абрамовичу
20:40 Защита гражданина Израиля, арестованного в Москве, направила жалобу в ЕСПЧ
20:29 Ракета Falcon 9 вывела на орбиту более 100 спутников, включая украинский
20:10 Принц Эндрю лишен воинских званий на фоне сексуального скандала
Загрузка...