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Мир

Король Великобритании примет участие в памятной церемонии в Аушвице

время публикации: 14 января 2025 г., 14:59 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 15:00
Король Великобритании примет участие в памятной церемонии в Аушвице
AP Photo/Markus Schreiber

Король Великобритании Карл Третий прибудет в Польшу, чтобы принять участие в памятных церемониях, посвященных 80-й годовщине освобождения узников лагеря смерти Аушвиц. Это будет его первый заграничный визит в наступившем году.

13 января король провел в Букингемском дворце встречу с участниками образовательных проектов, посвященных увековечиванию Холокоста. Среди ее участников был и 94-летний Манфред Гольдберг, записавший свои воспоминания о пережитом для интерактивных уроков.

Гольдберг родился в 1930 году в Германии, в еврейской семье. Во время войны он был узником концлагеря Штуттгофф, расположенного недалеко от Гданьска. "Необходимо обеспечить сохранение памяти о Катастрофе, чтобы подобное не повторилось", – сказал он монарху.

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