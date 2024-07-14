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WSJ: в автомобиле стрелявшего в Трампа обнаружены взрывные устройства

время публикации: 14 июля 2024 г., 18:08 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 18:08
AP Photo/Joshua A. Bickel

Издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в следственных органах написало, что в машине 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, стрелявшего в Дональда Трампа на мероприятии в Пенсильвании, обнаружены несколько взрывных устройств.

Издание пишет, что полуавтоматическая винтовка типа AR-15, найденная на месте преступления, была куплена отцом Крукса.

Мотивы стрелявшего пока неизвестно.

Мир
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