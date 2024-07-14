WSJ: в автомобиле стрелявшего в Трампа обнаружены взрывные устройства

Издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в следственных органах написало, что в машине 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, стрелявшего в Дональда Трампа на мероприятии в Пенсильвании, обнаружены несколько взрывных устройств.

Издание пишет, что полуавтоматическая винтовка типа AR-15, найденная на месте преступления, была куплена отцом Крукса.

Мотивы стрелявшего пока неизвестно.