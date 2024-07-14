Покушение на Трампа: свидетель утверждает, что заметил стрелка и предупредил полицию

В субботу, 13 июля, во время выступления кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа перед сторонниками в городе Батлер в Пенсильвании, 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь. Трамп был легко ранен в правое ухо. Один из сторонников Трампа был убит, двое тяжело ранены. Стрелявший убит сотрудниками Секретной службы.

Участник митинга Бен Мейсер рассказал CBS Pittsburgh, что видел, как кто-то "переходил с крыши на крышу". По его словам, он сообщил полицейскому, что подозрительный мужчина "находился на крыше".

"Когда я обернулся, чтобы вернуться туда, где был, это было уже тогда, когда послышались выстрелы, а затем наступил просто хаос, и мы все убежали", – рассказал Мейсер.

Отметим, что на крышах были размещены и снайперы секретных служб, один из которых застрелил покушавшегося на Трампа.

Покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании. Фоторепортаж

ФБР США идентифицировало мужчину, который 13 июля, в городе Батлер в Пенсильвании, стрелял в кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и его сторонников.

Это был 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания. В штате Пенсильвания есть зарегистрированный избиратель Республиканской партии с таким именем – подтверждено, что это именно тот человек, который совершил покушение. В то же время в 2021 году Крукс сделал небольшое пожертвование группе, поддерживающей демократов.

Расследование продолжается.

Мотивы стрелявшего пока не названы.

По данным следствия, огонь велся с "возвышенной позиции" за пределами зоны проведения митинга – на удалении около 120 м от цели. Согласно имеющимся данным, стрелявший действовал в одиночку.

На месте происшествия найдена полуавтоматическая винтовка типа AR-15.

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ПОКУШЕНИЕ НА ТРАМПА

В субботу, 13 июля, во время выступления кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа перед сторонниками в городе Батлер в Пенсильвании, мужчина открыл огонь.

Трамп был легко ранен. Нападавший застрелен сотрудниками Секретной службы, передает Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Секретная служба США заявляет: "Один зритель был убит, двое зрителей ранены и находятся в критическом состоянии". Известно, что убитый, как и раненые, был взрослым мужчиной.

Судя по имеющимся данным, Дональд Трамп получил ранение в районе уха. Сразу после выстрелов его заслонили телохранители. Затем Трампа вывели со сцены.

Сам Трамп подтвердил, что был ранен в ухо. "В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля рвет кожу. Было сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит", – написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь экс-президента Стивен Чун заявлял, что Трамп проходит медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания. Вскоре поступила информация, что кандидат в президенты покинул медицинское учреждение.

Штаб кандидата от республиканцев заявил: "Дональд Трамп по-прежнему планирует присутствовать на съезде Республиканской партии в Милуоки на следующей неделе, где он должен быть официально выдвинут кандидатом на пост президента".

ФБР США подтверждает факт покушения на Дональда Трампа с применением огнестрельного оружия.