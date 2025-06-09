Марк Рютте призвал NATO готовиться к военному конфликту с Россией

Марк Рютте, выступая на конференции в Великобритании, призвал страны NATO готовиться к военному противостоянию с Россией. По его словам, Москва будет готова к применению военной силы против Североатлантического альянса в течение пяти лет.

Генеральный секретарь альянса заявил, что российская экономика уже на 100% переведена на военный режим, и призвал страны NATO форсировать милитаризацию европейской экономики, совершить "квантовый скачок" в возможностях коллективной обороны. По его словам, необходимо увеличить на 400% возможности противовоздушной и противоракетной обороны.

"Россия производит в 4 раза больше боеприпасов, чем все страны NATO вместе взятые, хотя ее экономика в 25 раз меньше всех экономик NATO. Боеприпасы – основа любого конфликта. Если у вас нет запаса боеприпасов, не нужно и начинать", – заявил Рютте.

"Нашим вооруженным силам также нужны тысячи единиц бронетехники и танков, миллионы артиллерийских снарядов", – заявил он, отметив, что странам альянса также необходимо улучшать логистику, снабжение и возможности медицины.

Рютте отметил, что Россия не перестанет представлять угрозу для восточных границ альянса даже после окончания войны на Украине.