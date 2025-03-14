Зеленский заявил, что Путин хочет продолжать войну, но боится сказать об этом Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал реакцию Путина на предложение о прекращении огня.

Зеленский назвал заявление президента РФ предсказуемым и манипулятивным, которое фактически говорит о несогласии с предложением о временном перемирии. "Путин, конечно, боится сказать прямо Трампу, что хочет продолжать войну, хочет убивать украинцев. И поэтому они там, в Москве, обставляют идею тишины такими условиями, чтобы вообще ничего не получилось", – заявил Зеленский.

Зеленский сказал, что для достижения перемирия необходимо усилить давление на Путина: "Надо вводить санкции, которые помогут. Будем работать и в дальнейшем с нашими американскими и европейскими партнерами, со всеми в мире, кто хочет мира, чтобы принудить Россию к завершению войны".