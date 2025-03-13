Путин заявил о согласии России с предложениями о прекращении огня, но с условиями

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но они должны привести к долгосрочному миру и устранить первопричины украинского кризиса. Это заявление было сделано на пресс-конференции, состоявшейся по итогам переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко.

"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило первопричины кризиса", – цитирует российского президента ТАСС. https://tass.ru/politika/23391489

Владимир Путин не исключил, что в ближайшее время он созвонится с президентом США, чтобы обсудить предложение США. "Сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить. И думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться", – сказал он, выразив опасение, что Украина может использовать 30-дневное перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.

Президент Путин также отметил, что будет сложно урегулировать вопросы контроля за нарушениями прекращения огня на 2 тыс. км линии соприкосновения в Украине.