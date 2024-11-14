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Росфинмониторинг внес галериста Марата Гельмана в список террористов и экстремистов

время публикации: 14 ноября 2024 г., 17:16 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 17:16
Марат Гельман, 2023 год
Wikipedia.org. Фото: Voskelena

Галерист Марат Гельман, который вскоре за два месяца до нападения России на Украину был признан в РФ иноагентом, в четверг, 14 ноября был внесен в список Росфинмониторинга, в котором содержатся имена лиц и названия организаций, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору".

Как сообщает российское информационное агентство Interfax, российское законодательство позволяет банкам замораживать средства лиц и компаний из данного списка, их банковское обслуживание приостанавливается.

Марат Гельман с 2014 года, с года аннексии Крыма, проживает в Черногории. В 2022 году российские власти объявили его в розыск.

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