Росфинмониторинг внес галериста Марата Гельмана в список террористов и экстремистов

Галерист Марат Гельман, который вскоре за два месяца до нападения России на Украину был признан в РФ иноагентом, в четверг, 14 ноября был внесен в список Росфинмониторинга, в котором содержатся имена лиц и названия организаций, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору".

Как сообщает российское информационное агентство Interfax, российское законодательство позволяет банкам замораживать средства лиц и компаний из данного списка, их банковское обслуживание приостанавливается.

Марат Гельман с 2014 года, с года аннексии Крыма, проживает в Черногории. В 2022 году российские власти объявили его в розыск.