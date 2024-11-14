"Мы больше не сфера влияния России": в Польше открылась американская база ПРО

На северо-западе Польши состоялась церемония открытия новой базы противоракетной обороны вооруженных сил США. Она расположена в Редзиково, в Поморском воеводстве, недалеко от побережья Балтийского моря, в 250 километрах от российского Калининграда.

"С того момента, как американская база противоракетной обороны построена в Польше, весь мир ясно увидит, что наша страна больше не является сферой влияния России", – заявил польский президент Анджей Дуда, назвав базу символом польско-американских отношений.

Руководство Польши стремится убедить граждан, что, несмотря на победу Дональда Трампа на президентских выборах, США по-прежнему привержены принципам европейской безопасности – несмотря на заявления Трампа, которые могут быть восприняты как декларация изоляционизма.

Необходимость в защите восточного фланга NATO стала еще более явной в связи с российской агрессией против Украины. В России открытие базы восприняли как враждебный шаг и новое свидетельство расширения альянса на восток.