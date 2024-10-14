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Глава спецслужб ФРГ: "Нападения России на NATO следует ожидать уже в нынешнем десятилетии"

время публикации: 14 октября 2024 г., 17:14 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 17:18
Глава спецслужб ФРГ: "Нападения России на NATO следует ожидать уже в нынешнем десятилетии"
AP Photo/Michael Sohn

Глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Бруно Каль, выступая на слушаниях в Германском парламенте, заявил, что еще до 2030 года Россия может нанести военный удар по блоку NATO.

"Кремль считает ФРГ своим врагом. Мы находимся в прямом конфликте с Россией. Путина интересует не только Украина. Он хочет создать новый мировой порядок. Велики шансы, что нам придется задействовать статью устава NATO о коллективной обороне", – сказал высокопоставленный чиновник.

Каль также отметил, что сейчас российский режим прилагает усилия, чтобы добиться раскола в рядах альянса, ослабив его в преддверии военного удара. "Усилия России по проведению гибридных и тайных операций, в том числе, диверсий, ставящих под угрозу жизни людей, достигли невиданного уровня", – заявил глава BND.

Ранее о том, что Россия в ближайшие пять-восемь лет может напасть на NATO, заявлял министр обороны Германии Борис Писториус. Такой же оценки придерживается и ведущий кандидат на учреждаемый ЕС пост Верховного комиссара по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы.

Мир
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