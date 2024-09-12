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Мир

Путин: удары высокоточным оружием по территории РФ будут означать участие NATO в войне

время публикации: 12 сентября 2024 г., 22:26 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 22:26
Владимир Путин
Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами заявил, что Украина самостоятельно не может наносить удары высокоточным оружием по территории России. Если это произойдет, то это будет означать, что страны NATO напрямую участвуют в войне.

"Дело в том, что – я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе – наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников Евросоюза либо США, в общем, с натовских спутников", – цитирует ТАСС российского президента.

Путин также заявил, что участие стран Запада в конфликте меняет его суть, и Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из этого. "Прямое участие – это уже существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны NATO, США, европейские страны воюют с Россией", – заявил Путин. "А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться".

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