2461 человек совершили заплыв в холодную погоду в Чехии, побив мировой рекорд

2461 человек решился нырнуть в очень холодную воду второго по величине озера Чехии, чтобы установить новый мировой рекорд по зимнему заплыву в стиле "белого медведя".

Чешский фридайвер Давид Венцл организовал массовое зимнее погружение 1 марта на озере Мост, где температура воды опускалась ниже 10 градусов по Цельсию. Книга рекордов Гиннесса официально зафиксировала новый рекорд, установленный участниками – они превзошли предыдущий показатель в 1799 человек, установленный в 2015 году на XII Съезде любителей зимнего плавания в Польше. Ранее Венцл уже прославился как рекордсмен: в 2021 году он установил мировой рекорд по самому длительному заплыву подо льдом на задержке дыхания – без использования ласт и гидрокостюма. Этот результат он смог превзойти лишь в марте нынешнего года.

Официальный старт массового погружения был объявлен во второй половине дня, после чего тысячи участников одновременно вошли в воду, температура которой составляла чуть менее 4°C. Первыми заходили более опытные пловцы – им предстояло не только провести в воде больше времени, но и погрузиться глубже, добавив себе дополнительную задачу. Для того чтобы засчитали участие в рекордном заплыве, каждый должен был находиться в воде не менее одной минуты.

Купание в стиле белого медведя – это традиция ныряния в холодную воду, несмотря на морозную погоду. Такое мероприятие проводится во многих странах мира и часто приурочено к благотворительным акциям или проходит в первый день нового года как символическое начало года.