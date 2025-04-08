Экипаж круизного лайнера побил мировой рекорд, собрав 1391 лодку Lego
время публикации: 08 апреля 2025 г., 12:03 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 12:03
Компания MSC Cruises установила рекорд по самой длинной линии кораблей Lego на палубе своего нового флагмана MSC World America во время рейса из Сен-Назере, Франция, в новый порт приписки в Майами.
Команда из примерно 1500 членов экипажа собрала и расставила 1391 корабль, в результате чего получилась линия лодок Lego длиной 89 метров.
Судья Книги рекордов Гиннесса присутствовал на палубе, чтобы засвидетельствовать рекорд. Каждый член экипажа MSC Cruises, который принял участие в установлении рекорда, был награжден официальным сертификатом Книги рекордов Гиннесса и памятным подарком – одним из кораблей LEGO.