Экипаж круизного лайнера побил мировой рекорд, собрав 1391 лодку Lego

Компания MSC Cruises установила рекорд по самой длинной линии кораблей Lego на палубе своего нового флагмана MSC World America во время рейса из Сен-Назере, Франция, в новый порт приписки в Майами.

Команда из примерно 1500 членов экипажа собрала и расставила 1391 корабль, в результате чего получилась линия лодок Lego длиной 89 метров.

Судья Книги рекордов Гиннесса присутствовал на палубе, чтобы засвидетельствовать рекорд. Каждый член экипажа MSC Cruises, который принял участие в установлении рекорда, был награжден официальным сертификатом Книги рекордов Гиннесса и памятным подарком – одним из кораблей LEGO.