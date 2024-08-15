США попросили Кипр подготовиться к принятию 100 тысяч человек из Ливана

Власти США уведомили Никосию, что в случае эскалации регионального конфликта из Ливана через Кипр могут быть эвакуированы 100 тысяч человек, включая граждан США, Канады, Франции, Германии и Великобритании.

Кипрское издание Phileleftheros пишет, что островное государство находится в состоянии повышенной готовности, чтобы справиться с наплывом большого количества людей. Предполагается, что эвакуированные из Ливана задержатся на острове максимум на 48 часов прежде, чем продолжат свой путь дальше.

Издание пишет, что операция по эвакуации иностранных граждан из Ливана и членов их семей может быть осложнена закрытием воздушного пространства, и тогда эвакуация будет осуществляться с помощью морского транспорта или вертолетов. По данным издания, рядом с зоной конфликта уже находятся иностранные суда, готовые к осуществлению эвакуации.

В статье говорится, что Кипр может столкнуться с серьезными сложностями при размещении эвакуированных. Во время войны в Ливане в 2006 году через Кипр в другие страны проследовали около 60 тысяч человек, в случае новой полномасштабной войны число эвакуированных может удвоиться.

Кроме того Кипр готовится к принятию беженцев из Ливана, которые будут прибывать в порт Ларнаки на собственных яхтах.