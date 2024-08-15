x
15 августа 2024
|
последняя новость: 02:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 августа 2024
|
15 августа 2024
|
последняя новость: 02:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

США попросили Кипр подготовиться к принятию 100 тысяч человек из Ливана

время публикации: 15 августа 2024 г., 00:17 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 00:33
США попросили Кипр подготовиться к принятию 100 тысяч человек из Ливана
AP Photo/Petros Karadjias

Власти США уведомили Никосию, что в случае эскалации регионального конфликта из Ливана через Кипр могут быть эвакуированы 100 тысяч человек, включая граждан США, Канады, Франции, Германии и Великобритании.

Кипрское издание Phileleftheros пишет, что островное государство находится в состоянии повышенной готовности, чтобы справиться с наплывом большого количества людей. Предполагается, что эвакуированные из Ливана задержатся на острове максимум на 48 часов прежде, чем продолжат свой путь дальше.

Издание пишет, что операция по эвакуации иностранных граждан из Ливана и членов их семей может быть осложнена закрытием воздушного пространства, и тогда эвакуация будет осуществляться с помощью морского транспорта или вертолетов. По данным издания, рядом с зоной конфликта уже находятся иностранные суда, готовые к осуществлению эвакуации.

В статье говорится, что Кипр может столкнуться с серьезными сложностями при размещении эвакуированных. Во время войны в Ливане в 2006 году через Кипр в другие страны проследовали около 60 тысяч человек, в случае новой полномасштабной войны число эвакуированных может удвоиться.

Кроме того Кипр готовится к принятию беженцев из Ливана, которые будут прибывать в порт Ларнаки на собственных яхтах.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 августа 2024

Посольство США в Бейруте призвало американских граждан немедленно покинуть Ливан
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 июля 2024

Государства просят Израиль отложить удар по Ливану, чтобы эвакуировать граждан
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 июля 2024

Ливан в ожидании войны с Израилем: сценарии – между плохим и худшим