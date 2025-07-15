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Мир

Верховный суд США разрешил Трампу ликвидировать министерство просвещения

Судебные решения
США
Дональд Трамп
время публикации: 15 июля 2025 г., 13:01 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 13:09
Верховный суд США разрешил Трампу ликвидировать министерство просвещения
AP Photo/Jose Luis Magana

Верховный суд США разрешил администрации Трампа продолжить процесс ликвидации федерального министерства образования. Это одна из ключевых частей плана сокращения государственных расходов.

Отменено также решение суда низшей инстанции, распорядившегося вернуть на работу 1400 сотрудников минпроса, подвергшихся увольнению и запретившего администрации передавать функции министерства другим федеральным ведомствам.

Напомним: в июне 2025 года Верховный суд США принял решение, позволяющее американской администрации депортировать мигрантов в страны, не являющиеся их родиной. Шесть судей поддержали вердикт, трое проголосовали против.

Суд отменил решение низшей судебной инстанции, которая требовала от властей предоставить мигрантам реальную возможность сообщить об опасностях, с которыми они могут столкнуться в случае депортации.

Мир
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