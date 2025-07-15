x
15 июля 2025
|
последняя новость: 12:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 июля 2025
|
15 июля 2025
|
последняя новость: 12:38
15 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Глава МИД Франции пригрозил Ирану новыми санкциями

Иран
Ядерное оружие
время публикации: 15 июля 2025 г., 12:31 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 12:35
Глава МИД Франции пригрозил Ирану новыми санкциями
AP Photo/Aurelien Morissard, Pool

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что, если до конца августа не будет достигнут прогресс на переговорах об иранской ядерной программе, Франция, Германия и Великобритания инициируют принятие нового пакета санкций против Ирана.

Речь идет о так называемой "европейской тройке" – трех государствах, которые, вместе с США, Ираном, Россией и Китаем в 2015 году поставили подпись под соглашением о судьбе иранской ядерной программы.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 июля 2025

Встреча Трампа и Нетаниягу: номинация на Нобеля, Газа, Иран и разочарование Россией
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 июня 2025

Президент Трамп: "Я не веду переговоры с Ираном"