Глава МИД Франции пригрозил Ирану новыми санкциями

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что, если до конца августа не будет достигнут прогресс на переговорах об иранской ядерной программе, Франция, Германия и Великобритания инициируют принятие нового пакета санкций против Ирана.

Речь идет о так называемой "европейской тройке" – трех государствах, которые, вместе с США, Ираном, Россией и Китаем в 2015 году поставили подпись под соглашением о судьбе иранской ядерной программы.